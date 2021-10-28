圖為台北市議員游淑慧。（資料照/張鎧乙攝）

綠議員逼表態譴責共機擾台 侯友宜罕見霸氣開嗆：我槍戰捍衛人民 你做過嗎？

新北市議會27日總質詢，民進黨團議員輪番要求市長侯友宜對共機擾台表態，侯友宜回應曾拿槍捍衛人民生命並反嗆議員有做過嗎？台北市議員游淑慧今(28日)對此在臉書指出，「是連幾分鐘的政策專業問題都問不出、沒準備...所以才總是要逼人做政治表態？」

民進黨團議員昨聯合質詢，聚焦在侯友宜對共機擾台的態度，其中議員何博文質疑侯不願對共機擾台發出譴責；侯一度動怒說，自己當警察多年，槍戰十幾場的時候，我都願意用生命守護台灣人民，用行動比用言語好，並反問「你願意嗎？你做過嗎？」何回應，「我願意，我不是警察啊，市長你問我做過嗎，用這樣迴避，什麼叫我做過嗎？可以啊，我只是沒有機會，我擔任民意代表也是為人民發聲....，我如果是你，比你更勇敢」。

游淑慧則說，「對啦、對啦，我也只是沒機會長高，否則就比林志玲更...」，一個沒用生命保護過人民的民代，去質問用生命保護過人民的市長？何博文沒機會，行政院長蘇貞昌也沒機會拿掃把戰到底，那你們在鬼吼什麼呢？自己沒做過的事，質疑別人做得到嗎？

最後，游淑慧指出，在民主的議會殿堂裡面，首長們被逼著宣誓表態、背誦語錄...否則會面臨清算批鬥，真讓大家以為我們都穿越時空到文革時代演行動劇。

關於昨質詢狀況，何博文昨晚仍自認沒錯，在臉書表示，這議題任何一位政治人物都該有態度。