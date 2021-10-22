自新冠肺炎疫情爆發以來，大陸便執行嚴格的入境隔離政策，目前入境大陸仍需採取14天或以上的隔離措施。商務部在今（22日）舉行的記者會上表示，將根據疫情防控形勢，動態調整來華人員入境隔離政策。

外資司司長宗長青表示，去年以來，受新冠肺炎疫情影響，不少國家相繼出台國際旅行限制措施，中國根據疫情防控需要，也採取了必要的出入境限制措施，同時，通過快捷通道、包機直航等各種形式，盡可能保障外資企業必要的人員流動需要。

宗長青指出，當前特殊形勢下的出入境政策，也是保障包括外資企業在內的各類市場主體正常生產生活的需要。中國政府也會根據新冠肺炎疫情防控形勢，動態調整來華人員入境政策，爭取早日恢復正常的人員往來。

宗長青介紹，在「十四五」規劃中，圍繞為外資企業提供更好的服務保障，從保障公平待遇、保護合法權益、優化簽證服務、完善人才培養體系等方面，提出了一系列舉措，進一步優化市場化法治化國際化營商環境。