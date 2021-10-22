台灣家樂福、大潤發屢傳法國大股東出售股權一事，全聯董事長林敏雄先前曾坦言，2家都曾找上門過，今（22日）晚全聯福利中心正式宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司(下稱大潤發)股權，預計於2022年中完成。

全聯表示，此次交易含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，此一收購案預計於2022年中完成，本交易之完成仍需通過主管機關審查確認。未來，全聯將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。