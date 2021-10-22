美國商務部表示，已收到英特爾和英飛淩等公司的表態，會配合提供有關供應鏈相關資料。對此，台積電則表示，會在11月8日前提交相關資料給美國。

美國白宮為解決汽車晶片缺貨問題，上個月向汽車製造商、晶片製造廠等公司提出要求（Request for Information，RFI），希望他們提供存貨、運輸能力和需求等資料，以去除供應鏈瓶頸，企業回覆的最後期限是11月8日，據了解，我方台積電和聯電等半導體大廠可能都有收到美方的RFI，聯電並不願評論，台積電則表示會提供，但不會洩露敏感資訊。

根據路透等外電報導，美國商務部發言人指出，包括英特爾、通用、英飛淩和SK海力士在內的公司已經表示，計畫非常積極地提供資料，美國商務部非常感謝他們的努力，並鼓勵其他公司也要跟進，至於未來是否必須使用強制作法要求企業提供資訊，取決於有多少公司參與，以及他們所提供資訊的品質。

雖然韓國半導體業者和官方先前對美方的要求不滿，不過，韓國產業通商資源部長官文勝煜日前在國會指出，相關企業正在準備，在確保不違反保密條款和國內法律的情況下，將資料提交給美方。