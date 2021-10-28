高端疑似內線交易再被立委盯上。立委曾銘宗、李貴敏28日於財委會中再度質疑，高端股價波動是「異常」還是「特殊」，金管會作為如何？金管會主委黃天牧再次強調，前副主委許永欽請辭與此事無關，而金管會證期局局長張振山則表示，針對高端五個期間的交易資訊已提供給檢調。

曾銘宗表示，高端疑似內線交易「非常誇張」，過去內線交易都是「單一個案」，但高端是「一系列」。他舉出，2020年12月31日高端公告終止與馬來西亞MGB的備忘協議，前一天交易量達8316張、前二天6690張，當天5732張；5月13日總統府6點半開記者會，當天交易量16108張、前二天13558張、前三天7278張，這是「異常」還是「特殊」？

高端在6月10日下午六點26分宣布解盲數據，預期七月底可以開始供應第一劑，前二天也是有7、8千張交易量，曾銘宗強調，這不只異常，是「非常異常」，他說當立委五年多，過去疑似內線交易是單一個案，但高端是一系列，「異不異常是金管會認定，違不違法才是檢調」。

張振山指出，交易有波動，金管會透過櫃買中心監控，至於是「異常」還是「特殊」，櫃買中心對於市場有波動就會注意，針對高端股價五個不同期間交易量變動資料，已移送檢調。

李貴敏質詢時也表示，高端股價異常明顯，先放利多消息、散戶進來後再放利空出脫，蘇院長說內線交易一定查，黃天牧表示，已應檢調要求移送五次交易資料，金管會沒有調查權利，前副主委許永欽請辭與此事無關。