唐振剛(右)、潘君侖(左)與新竹職人學做柿餅 。（八大提供）

唐振剛(右)、潘君侖(左)與新竹職人學灌水煙腸。（八大提供）

台灣秋季是虎頭蜂活動力最旺盛的季節，八大《世界第一等》日前拍攝捕蜂達人摘蜂窩畫面，主持人唐振剛意外遭蜂襲！拍攝前為確保安全措施滴水不露，主持人唐振剛全程包緊防護衣，製作團隊更要求移動到安全地方才能脫下裝備；萬事準備妥當，但在拍攝從樹上摘下的蜂巢分層割開時，虎頭蜂即從蜂巢裡竄出直衝唐振剛，嚇壞眾人，立刻中斷錄影。

意外遭虎頭蜂襲擊的唐振剛至今餘悸猶存，回憶說：「虎頭蜂就這麼剛好飛到我的頭髮裡卡住，我連要伸手撥都來不及，不到1秒的時間，牠就直接從頭頂叮下去。」第一時間製作團隊緊急做傷口處理，確保蜂針沒有卡在頭頂、捕蜂達人利用精油藥物鎮定傷口，所幸唐振剛身體只出現頭暈及疼痛反應，休養兩天後，已無大礙。

日前《世界第一等》探訪民間職人高手，主持人唐振剛、潘君侖學灌腸、抓土龍及做柿餅。其中，最令兩位印象深刻的便是跟著達人捕獲「帝王級食補」野生土龍，唐振剛驚喜說：「我走遍世界各地，野生土龍還真的沒看過！」潘君侖也開心表示：「我們超幸運，抓到大條土龍！連達人都說不好遇見，難怪會成為食補傳說。」

另外，在與達人學習過程中，唐振剛一點就通，潘君侖卻連連用小聰明來獲得眾人誇讚，在學灌水煙腸時，潘君侖因為沒經驗，需要靠著達人在旁輔助，想不到成功後聽到達人肯定表示：「你學習能力很強喔！」他便自己加油添醋說：「姐姐說我的肉灌得很均勻，肉跟粉之間完全零誤差。」

接著還探訪製作柿餅的達人，兩位主持人比拚削柿子皮能否一刀不斷，潘君侖接連失敗，便趁達人轉向唐振剛時拿起旁邊削好的皮，讓不知情的達人驚訝誇讚：「第一次碰到削這麼好的，好厲害！」一旁的唐振剛看不下去說：「你不要以為我剛剛什麼都沒看到喔…」潘君侖才向達人坦承：「其實我是拿現成的，大姐不要再誇了，我自己也心虛。」《世界第一等》每周六晚8點在八大綜合台播出。

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