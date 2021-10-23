從命理角度來看，家中風水不但會影響居住的舒適度，同時還會影響居住者的運勢，因此在裝潢和擺設時，一定要注意是否符合風水規範。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，許多人在布置風水時，常常會忽略床尾、裂縫、線路、大門內側等細節，導致運勢受到阻礙，建議趕緊檢查家中風水是否有以下狀況，以免引來災禍。

▍1.床尾

臥室風水對居住者的運勢影響很大，很多人都比較重視床頭的風水，而忽略了床尾，習慣性的在床尾隨意堆積衣物，這麼做其實會影響床的風水，非常不利於運勢，因為從風水角度來看，床尾代表著財運，如果堆積過多雜物的話，主人財運就會受到阻礙，賺錢不易，存款難以累積。

▍2.裂縫

房子住得時間久了，牆壁難免會產生裂縫，這在風水中也是很不好的，恐會導致家運低落。牆壁有破損裂痕，生活中、職場上就容易犯小人，可能會莫名其妙被人陷害，還會出現漏財、破財的現象，讓家人霉運連連。

▍3.電線線路

有些人在設置電線線路時，沒有經過妥善的規劃，住進去後用的電器多，插座不夠用時可能會使用許多延長線，導致牆壁或者地面上出現了很多電線，而且擺放凌亂，這樣不僅有礙觀瞻，而且犯了「火蛇煞」，容易造成家人口舌之爭較多，家庭氣氛不佳。

▍4.大門內側

只要是在乎風水的人，都知道大門風水的重要性，而大門內側往往會被人們忽視，很多人會在這裡堆積物品，擺放打掃用具或雜物，殊不知，這樣會破壞大門風水，非常不利於大門吸納吉氣，還會阻礙財氣進入，讓家人賺錢不易，求財多遇挫折。

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