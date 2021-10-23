員林市萬年路夜間燈景十分璀璨迷人。圖左為只開景觀燈，圖右為路燈、景觀單全部開燈。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

萬年路上每晚路燈、景觀燈同步亮起，遭市民反應通通亮起來，感覺有點太亮，公所進行測試，調整智能路燈亮度、開關燈時段，反而遭大批市民誤會以為路燈整排統統故障，通報電話讓公所人員接到手軟。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

改善完工的萬年路煥然一新，中央行道樹與人行步道上，還設有夜間景觀燈照明，吸引許多民眾在秋日午後、傍晚時分前來悠閒漫步。（資料照）

改善完工的萬年路煥然一新，中央行道樹與人行步道上，還設有夜間景觀燈照明，吸引許多民眾在秋日午後、傍晚時分前來悠閒漫步。（資料照）

彰化員林市萬年路年初完成道路改善與景觀綠美化工程，煥然一新；21日晚卻有散步民眾，眼尖發現整排路燈都沒亮，紛紛打電話通報故障，讓公所人員接電話接到手軟，趕緊澄清，只是在測試路燈，設定開、關燈時段，並非故障，請市民安心。

員林市公所前年斥資3000萬改善萬年路，今年初完工後，整條道路煥然一新，別有一番異國風情，尤其沿線人行步道新施設88盞LED景觀燈，夜晚的萬年路街道在燈光照射點綴下別有另番情調，吸引許多民眾在人行道上悠閒漫步。

員林市長游振雄表示，今年8月全市路燈全面完成汰換，嶄新的LED燈具讓市區格外燈火通明；但有民眾反映萬年路每晚亮著路燈，人行道又加開景觀燈，讓人感覺有點亮過頭，光線太亮反而刺眼、不舒服，而且也很浪費電。因此公所才會從善如流，調整錯開路燈與景觀燈亮起的時段。

游振雄說，全市1.25萬盞路燈全部都是智能燈具，透過遠端連線監測，公所建設課同仁，只要透過手機連結上監測系統，就能快速即時掌控全市41里每一盞路燈的現況，還可透過遠端設定、或調整特定路燈的亮度與開關時段，十分便利且智慧化，呼籲市民朋友不必擔心，萬年路的路燈通通都沒壞。

公所建設課長陳浴秉表示，萬年路裝置景觀燈後，每晚6點準時亮起、直到晚間10點自動熄燈；但近日正在測試，將路燈延後至晚間9點才亮，景觀燈則是每晚6時至10時開啟，測試完成確認沒開路燈不會對往來用路人造成安全疑慮，就會進行定時開關燈設定。

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