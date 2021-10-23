內政部今日公布2020年特定死因除外簡易生命表，位居國人十大死因首位的惡性腫瘤，其死亡人數已連續39年居國人死因首位，去年死亡人數為5萬161人，且近4年來，其死亡人數占全體死亡人數的比率也在逐年攀升，皆在2成7以上，若排除惡性腫瘤，去年國人平均壽命為85.34歲，較一般平均壽命81.32歲增加4.02歲，影響最大。

內政部為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計的去年國人前十大死因死亡人數，編算我國各特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距，兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部今公布去年特定死因排除簡易生命表，國人平均壽命為81.32歲增加4.02歲，若排除十大死因之首的惡性腫瘤，國人平均壽命為81.32歲，較一般平均壽命增加4.02歲。（報系資料照）

內政部指出，居十大死因首位的惡性腫瘤，其死亡人數已連續39年居國人死因首位，去年死亡人數為5萬161人，且近4年來，其死亡人數占全體死亡人數的比率也在逐年攀升，若排除惡性腫瘤，去年國人平均壽命為85.34歲，較一般平均壽命81.32歲增加4.02歲；排除居死因第2位的心臟疾病，平均壽命可增加1.61歲。

另外，肺炎為國人十大死因第3位，死亡人數及其占全體死亡人數比率自2014年來首次呈現減少。經統計，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距，由2019年1.13歲略減為去年1.06歲。

內政部進一步表示，從性別觀察，各特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化；女性高於男性者包括心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對兩性平均壽命的影響程度有所不同。