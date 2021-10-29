台灣45-69歲女性有8成以上面臨更年期困擾，最常見症狀為健忘或注意力不集中、容易疲倦、失眠、沮喪或情緒起伏、背痛。職業婦女黃女士，更年時出現熱潮紅、盜汗、心悸等困擾，經同學介紹撥打專線後，加入更年期成長營，透過打太極轉換心情，減緩不適。亦有婦女曼青及早就透過均衡飲食、適當運動「超前部署」，以至於更年期來臨時沒有任何不適。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，全台有3分之1女性正在經歷更年期，而女性的3分之1人生也在更年期度過。這些女性有人完全沒有症狀，但也有人如同無頭蒼蠅般四處求醫，心悸看心臟科、憂鬱看精神科，卻沒有看到最主要的婦產科。

台灣更年期健康學會理事長李奇龍表示，台灣女性平均在49.6歲進入更年期，經調查發現前5大更年期困擾依序為健忘或注意力不集中（66.5％）、容易疲倦（66.5％）、失眠（59.6％）、沮喪或情緒起伏（58.5％）、背痛（58.2％）。

職業婦女黃女士今年已70多歲，過去曾受熱潮紅、盜汗、心悸的困擾，聽了同學建議撥打更年期諮詢專線0800-00-5107，定期回診心臟科、參加更年期成長營，透過打太極拳轉換心情，減緩更年期的不適。參與成長營後，她覺得自己沒什麼毛病，天天開心過日子。

另一位婦女曼青姊的經歷則不一樣，過去她常常往鄰居家串門子，發現更年期的鄰居姊姊盜汗、睡不著，非常辛苦，於是她透過更年期諮詢專線「超前部署」，開始改善飲食、適當運動、獲得充足睡眠，迎戰更年期，待更年期到來時，竟可以沒有不適感。

為因應女性們的困擾，台灣更年期健康學會提供「更年期快篩-3不 5時就醫諮詢標準」，若有任一症狀，如心悸熱潮紅感覺不適、月經周期不正常、每晚頻尿超過3次等明顯不適症狀，建議可先尋求婦科醫師協助，或透過專線進行評估。

另為協助減緩更年期不適，台灣更年期健康學會亦提供更年期健康識能口訣「心動舒食」，請更年期女性把心事說出、養成規律運動習慣（每周150分鐘）、適時紓解壓力，並多攝取高鈣深綠色蔬菜、豆製品、適量水果與天然食物，遵守用低油、低糖、低鹽及高纖飲食原則。