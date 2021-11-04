隨著年齡增長，肌肉量逐漸流失，免疫力也隨之下降，疫情期間感染風險恐大增！國內一項調查顯示，50歲以上民眾肌少症風險逾4成6，且男性「失肌」比率比女性多，這項結果讓家醫科醫師也直呼「很驚訝」。

免疫力是防疫關鍵，台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰分享，2016年西班牙一項超過萬人的大型研究顯示，當肌肉質量下降10％，免疫力就會下降，感染風險隨之上升；當肌肉流失超過40％，死亡風險更顯著上升，且大多死於肺炎。

為了解疫情期間國人肌少症風險，台灣家庭醫學醫學會於2020年10月至2021年6月調查全台1322位50歲以上民眾，以亞洲肌少症指標（SARC-F）評估，竟有高達46％有肌少症風險，黃信彰坦言，這個結果讓人感到很驚訝。

亞洲肌少症指標共有5個項目，分別是提5公斤重物、走過一個房間、從椅子或床上起身、爬10階樓梯、過去一年跌倒次數，每個項目為0到2分。黃信彰建議，民眾平時可自行檢測，如總分超過4分，代表有肌少症風險，應就醫進一步診斷。

過去一般認為男性因為有荷爾蒙優勢，肌少症風險比女性低。但該調查顯示，台灣50歲以上男性肌少症風險高達51％，比女性46％還高。員榮醫院家醫科醫師黎雨青指出，隨著年紀增長，男性因為睪固酮下降、營養攝取不均衡等因素，仍會增加肌少症風險，不可輕忽。

中年過後肌肉快速流失，黃信彰表示，肌肉質量會影響行動力，一旦進展成肌少症，臥床機率將大幅提升。根據衛福部統計，國人108年平均壽命雖達80.8歲，但平均餘命僅72.4歲，代表民眾有8.4年受病痛所苦。

黎雨青提醒，預防肌少症是三分靠運動、七分靠飲食，運動可刺激肌肉生長，同時透過日常飲食攝取蛋白質，讓身體有足夠的原料，才能真正達到養肌效果。