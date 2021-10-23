一名18歲的劉姓男大生，109年10月與友人南下高雄，找國中時期的學姐遊玩，並借宿學姊的女友人住處，未料男大生卻趁學姐在房間熟睡，女友人與其他人在別的房間聊天時，潛入房內撫摸學姊的胸部和下體，學姐熟睡中驚醒大喊逃出房間報案，學弟事後賠9萬元與學姊和解，但高雄地院審理後，判處6月有期徒刑，宣告緩刑3年，還要向國庫支付5萬元。

根據判決書記載，18歲劉姓男子是A女的國中學弟，二人於民國109年10月17日與其他朋友一同到高雄遊玩，並借住於友人租屋處，A女與女友人睡同房，劉男則與其他男性友人則住另一房間。

未料劉男於隔天晚上，見學姊的女室友到他們房間聊天，劉男得知學姊還在睡覺，於是認為有機可乘，趁隙潛入學姊房間內，利用學姊熟睡不知抗拒之機會，先以一手伸入學姊褲子裡，撫摸大腿內側，再一手撫摸她胸部，接著又撫摸臀部進行猥褻，學姊因遭學弟掐捏臀部而驚醒，立刻逃出房間向女友人求救，並報警處理。

法官審理時認為，劉男一手進入學姊褲子裡，撫摸學姊大腿內側，再一手撫摸A女胸部後又捏學姊臀部等行為，依社會一般通念，已足以引起性慾之興奮與滿足，顯然是基於色慾而滿足慾望之一種動作，屬猥褻行為，且案發時A女正處於熟睡狀態，也屬不知抗拒情形。

法官審理後認為，劉男未能克制性衝動，趁A女不知抗拒而對她進行猥褻行為，動機及行為均可議。但考量劉男犯案時年僅18歲，對於兩性間互動，仍有待學習，且坦承犯行，又與A女達成調解賠償9萬元，判處有期徒刑6月，緩刑3年，並須向國庫支付5萬元。