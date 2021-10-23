兒童是國家未來的主人翁，也是國家的希望，若從幼兒園及早介入健康促進措施，讓幼兒逐漸養成健康的行為與習慣，奠定兒童未來健康的基石。2020年起，國民健康署與教育部國民及學前教育署、縣市政府衛生局及教育局攜手共同推動幼兒園健康促進試辦計畫，透過幼兒園健康促進措施的介入，提升教師及家長的健康知能，培養幼兒正確健康觀念，並在2021年首度辦理幼兒園的健康促進試辦計畫成果分享發表會，邀請試辦之8家幼兒園進行特色分享。

國民健康署委託國立嘉義大學發展幼兒健康促進模式，以「幼兒園的健康政策」、「幼兒健康技巧與行為」、「家長溝通和社區資源」3大面向，將視力保健、事故傷害防制、飲食營養及健康體能4大議題融入幼兒園課程及活動中，2019年進行試辦計畫，共招募6家幼兒園，獲得正向回饋，2020年再結合新北市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市及花蓮縣共6縣市超過100家幼兒園投入幼兒園健康促進試辦行列，透過了解現況、分析原因、訂定目標及擬定策略等方式，擬定介入措施。

整體試辦結果分析如下：（1）每日戶外活動達80分鐘的天數由40％上升至60％；（2）有26％的視力不良率獲得改善；（3）事故傷害(跌撞傷)案件下降20％；（4）兒童正確乘坐安全座椅比率增加14％；（5）均衡飲食比例達55％；（6）偏鄉地區幼兒園身體質量指數(BMI)過高降至正常範圍比率達12.8％；（7）幼兒平衡性與移動性能力、擲球與接球通過率皆為70％-80％。

花蓮北昌國民小學附設幼兒園以飲食營養議題介入，透過每日不同的營養課程設計，由老師先學習均衡飲食的概念與菜單的調整，推動「我的餐盤」所建議的種類及份量，進而帶領幼兒學習認識健康與不健康的食物，學校也不再以珍珠奶茶或高熱量點心當作獎勵。

園長分享讓老師感動的是中班的小寶非常喜歡喝奶茶，媽媽告訴老師，最近小寶去買飲料店都會主動拒絕喝奶茶，理由是學校老師有教不能喝太多含糖飲料。因此，家長也配合全家一起向糖說不。

高雄市龍華非營利幼兒園，搭配國民健康署發展的「eye眼動起來MV」，編入孩子唱跳的過程，讓孩子配合音樂的旋律輕鬆記住護眼小訣竅，從小養成正確的用眼習慣。中班綾綾的媽媽與老師分享，最近學校教視力保健歌之後，綾綾平均一星期可以4、5天不開電視，也提醒媽媽別再滑手機，甚至主動要上床睡覺。