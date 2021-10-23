【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增7例確定病例，均為境外移入，另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，近來疫情相對穩定，每周日疫情記者會原則上將停開，除非有重大新聞發生，否則相關案例數將以新聞稿方式發布。對於11月1日以後的鬆綁措施，陳時中也預告，放寬一定會做，但是大幅放寬還值得觀察。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16468)、賽普勒斯(案16469)、馬來西亞(2例，案16470、16473)、印尼(案16471)、柬埔寨(案16472)、蒙古(案16474)入境，入境日介於今年10月10日至10月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

截至目前，國內共累計1萬6364例確診，分別為1723例境外移入，1萬4587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。另累計110例移除為空號。

去年至今共累計846例死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。