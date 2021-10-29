中央流行疫情指揮中心今年5月中旬將全國升為三級警戒，並要求未持有我國居留證的外國人不得入境，包括移工在內也無法引進，立即衝擊我國，尤其是家庭看護工衝擊更大，對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，目前已專案協助各產業需求，跨部會也在盤點中，待措施配套完成後會適時開放。

據勞動部統計，移工人數從三級警戒前、今年4月的71萬3454人，降為今年9月的69萬25人，而與家庭照護息息相關的家庭看護工從22萬7651人降為21萬8416人、減少9235人。