立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。（林良齊攝）

中央流行疫情指揮中心近日核定勞動部「專案引進移工計劃」，要求雇主要為移工投保50萬元醫療商業保險，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，為了避免造成我國財政負擔，一旦境外移入確診後，50萬元以下的費用將由該保險支出，50萬元以上的費用再由公費支出。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。

考量我國疫情趨緩，勞動部規劃移工引進專案提報指揮中心，並在近日通過，包括來源國政府應落實審認國外仲介防疫計畫、限定來源國PCR檢驗機構、境外採檢PCR及一人一室隔離、嚴格要求國外仲介公司履行管理責任，並將採分階段引進移工、建立入境積分制、檢疫14日應配合採檢PCR、強化自主健康管理及雇主為移工加保醫療商業保險。