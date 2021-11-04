前立委、中山醫大附醫婦產科醫師林靜儀擔任預防接種受害救濟審議小組（VICP），遭爆今年9次會議僅出席1次，請假次數居委員之冠。衛福部長陳時中今天上午被問到林靜儀是否有不適任之虞？他僅簡短回應「會重新考慮」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會上則回應，VICP委員為任期制，由衛福部長聘任，語帶保留地說「有些問題我也不方便、不知道怎麼回應」。他補充說明，部長的回應應該是指任期的部分，是不是可以在考量，但是不是真的這樣子，我也不敢說確認。