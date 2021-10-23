退休國小校長黃良成指導的「台語文化班」學員，今天參加閩南語認證考試。（曹婷婷攝）

教育部110年閩南語語言能力認證考試23日登場，台南市退休國小校長黃良成指導的「台語文化班」學員，今天在永康國中參加考試，黃良成還特別製作大紅布條「台語文化班同窗會 佇閩南語認證考場來相會」，幫學員們打氣。

黃良成5年前自掏腰包開辦「台語文化班」，義務教學，陸續從新化、永康、安定、善化、東區一路開設「台語文化班」，一期課程共12堂，他只收300元講義費，學員年齡不一，有人一上就是1、2年，他最開心看到阿公阿嬤帶孫來學習，「這就是傳承，語言才不會消失。」

黃良成上課詼諧、有趣，都自備教材，不用坊間現成教材，且到不同區域教課，還會因地制宜，設計「客製化」課程，另也善用時事、穿插地方文史、歌曲等，相當活潑，深受學生喜愛。他說，台語文化廣博精深，希望透過傳承推廣，鼓舞更多人開口說台語。

經營歸仁紅瓦厝農場的徐福昌說，客人來自四面八方，以前覺得自己台語不錯，但還是常被考倒，會講卻不識台語字，第一次參加閩南語認證考試，雖然工作用不著，但他希望檢視自己程度到底如何？他笑說，把台語學好後，至少以後可以教孫子，非常實用。

高職老師洪雀雅帶著小五兒子石昀燁參加考試，她說，孩子兒時給阿公阿嬤帶大，當時會聽會說，但脫離這種情境後，現在跟阿公阿嬤對話居然「鴨子聽雷」，觸動她想讓孩子學台語。