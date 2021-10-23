輸陸食品新制明年將上路，食藥署日前接獲陸方簡便申請管道通知，可協助包含肉製品、水產品、包餡麵食（如鳳梨酥）等18類業者向大陸進行「包裹式註冊」，限10月底前完成。為此，食藥署要求業者22日前完成填報，但867家業者註冊後，僅529家完成資料填報，食藥署將展開第2階段催辦作業，要求業者補件，協助於月底前完成「包裹式註冊」。

食藥署食品組組長蔡淑貞上周表示，過去我方輸陸食品，只有肉與肉製品、水產品、乳品、燕窩與燕窩製品4類需註冊，註冊方式為「企業申請註冊」，須檢附5種文件，即主管機關推薦函、企業的名字和申請書、企業本身的檔案（如職業證照、國內合法設立的基本資料）、製造生產符合法規規定的聲明及衛福部審查報告。

大陸今年4月12日正式發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界所有輸銷大陸的食品生產、加工、貯存企業，明年起，皆須向大陸海關總署申請註冊。新制上路後，所有食品都需註冊，其中4類、14類食品都必須採「推薦註冊」（4類產品年底前仍可依原程序辦理），而非4類、14類的其他食品，則需採取「企業申請註冊」。

4類食品為肉與肉製品、水產品、乳品、燕窩；18類則是腸衣、蜂產品、蛋、油料、調味料、包餡麵食（如鳳梨酥）、堅果等。根據財政部2020年統計，當年度輸陸產品出口總值有321億元，其中4類產品為67億元、14類為121億元、其他食品則有133億元。

日前食藥署接獲陸方通知，可協助4類、14類業者進行「包裹式註冊」，但限10月底前完成，為此食藥署也要求業者22日前完成資料填報。目前期限已到，截至10月23日凌晨，上網提出申請的業者有867家，完成註冊資料填報的業者有529家，等於有338家業者未完成填報。食品組副組長鄭維智表示，食藥署將展開第2階段催辦作業，以電話、電子郵件方式，向這些業者了解意願、要求補件，協助有意願將產品輸陸者於月底前完成「包裹式註冊」。