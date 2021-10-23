台中立委陳柏惟罷免案今投開票，同意罷免票數以7萬7899票通過門檻。對於外界質疑資深媒體人黃暐瀚曾預測「罷免案可能不過」，黃暐瀚23日回應，這次罷免案投票率突破5成，這是他沒辦法想像的事，因為以罷免案投票率來說，這次能夠開出51%的投票率，實在是太高了，是有超乎他預期的。

立委陳柏惟。(圖/中時新聞網)

黃暐瀚23日上「宅神朱學恒」臉書直播，朱學恒問他，對陳柏惟罷免案過關有什麼看法？是什麼狀況出現，才導致罷免結果和預言的不太一樣？黃暐瀚表示，當他看到投票率超過4成5，自己就知道罷免結果會過了。對於今天投票率破5成，黃暐瀚坦言，這是自己沒辦法想像的事，因為這對罷免案投票率來說太高了，他解釋，過去顏寬恒父親顏清標和民進黨議員陳世凱在2013年競選立委補選時，當時開出6萬6千票，投票率48.89%，當時顏家傾全力動員，也才拚到6萬多票。

黃暐瀚續指，民進黨前桃園市議員王浩宇，在只有單方罷免下的投票率為28%，高雄市議員黃捷，雙方動員後投票率為41%，而陳柏惟相較黃捷多出整整10%。能夠開出51%的投票率，其實是超乎他預期的。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道。

黃暐瀚坦言，這次罷免案會過，大致可分為3個原因，分別是「投票率、組織動員和仇恨值」，而今天3個因素都到齊了，所以罷免案就過了，自己原先預估投票率不會超過4成5，因為沒過4成5罷免案可能就不會過，換算成投票總人數就是13萬2739票，對半拆的話，正反票數就是6萬6千票，就不會過。

他認為，在緊接而來的立委補選，很可能投票率就沒有罷免時這麼高，今天能夠開出51%的投票率，其實完全超乎他預期，但黃暐瀚強調，罷免通過與否，自己都不會高興，就是個人評論。他強調，如果下次補選投票率一樣有到52%，他會再跟大家道歉一次。