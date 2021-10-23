促轉會。（本報資料照片）

對於促轉會說施明德未申請查看相關檔案一事，美麗島電子報董事長吳子嘉痛批促轉會，「什麼東西啊？」

民進黨前主席施明德日前在臉書說，促轉會開放閱覽檔案，「為什麼我的同案被告陳菊，早已看完檔案，迄今還不准我看檔案？因為她官大嗎？」對此，促轉會表示是施明德未申請查看相關資料。

另外，民進黨前主席施明德的妻子陳嘉君也表示，當年美麗島辯護律師除了尤清、呂傳勝，「我們都應該合理懷疑是國民黨安排的特務」。

美麗島電子報董事長吳子嘉23日在《董事長直播》中解釋，台灣民主運動有分為美麗島受難者世代、美麗島辯護律師世代。受難者世代包括施明德、張俊宏、黃信介、陳菊、呂秀蓮。當時施明德是最偉大、最勇敢的人物，被判死刑，最後坐牢25年。

對於促轉會稱施明德沒有申請查看檔案一事，吳子嘉指責大小眼看不起人，一個坐牢25年的民主英雄，還要施明德去申請？「什麼東西啊？」