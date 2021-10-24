宜蘭縣24日13時12分接續發生芮氏規模6.5、5.4強震，北部地區極度有感，搖晃明顯，有網友在臉書社團分享，新店家樂福的貨架商品被強震震倒了，散落一地衛生紙、沐浴乳等民生用品。

透過照片可見，位於新北市新店區的家樂福超市，在強震撼動下，原整齊擺放在貨架上的肥皂、沐浴乳等商品紛紛被震落地面，散亂一地，場面超級混亂，下一張照片還可發現，就連重量很輕的衛生紙也向前傾倒了。

不少網友也在留言區回應，「真的驚悚度破表！」、「超大的，嚇死人了」、「在家也覺得很恐怖 希望沒人被砸到……」。

根據中央氣象局回報，24日13時11分34秒於宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5的地震，各地震度級分別為，宜蘭縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度 4級、新北市地區最大震度 4級、桃園市地區最大震度 4級、臺北市地區最大震度 4級、臺中市地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、新竹縣地區最大震度 4級、基隆市地區最大震度 4級、苗栗縣地區最大震度 4級、新竹市地區最大震度 4級、彰化縣地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、臺東縣地區最大震度 3級、嘉義縣地區最大震度 3級、嘉義市地區最大震度 3級、高雄市地區最大震度 2級、臺南市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 2級、澎湖縣地區最大震度 2級、連江縣地區最大震度 1級。