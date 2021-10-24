烏干達總統約韋里·穆塞韋尼 (Yoweri Museveni) 表示，首都坎帕拉 (Kampala) 發生炸彈攻擊事件，已造成 1 人死亡、5 人受傷，明顯是恐怖攻擊行為，將調查到低緝捕發動者。
半島電視(Aljazeera)報導，烏干達警方表示，事件發生在當時時間星期六晚間9點左右，首都坎帕拉的一個受歡迎的街邊餐廳，發生嚴重爆炸事件。「有三個人在現場留下可疑包裹，後來爆炸了。」調查人員仍在對爆炸現場進行梳理，若有更多細節將會對外公佈。
總統穆塞韋尼在自己的推特上說：「這應該是恐怖行為，我們會盡力找到發動者。」
烏干達在晚上 7 點以防疫新冠肺炎的名義進行宵禁，但並未統一執行，仍然有一定的晚間生活。
這起爆炸有可能又是ISIS發動的，在10月8日，ISIS)組織聲稱，他們是坎帕拉警察哨所的炸彈襲擊事件的發動者。不過該警察哨所爆炸時裡面沒人，也就沒有人員傷亡。
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