網路傳聞只要喝早餐店的大冰奶就會拉肚子，食藥署指出，大冰奶如此通腸胃有四大罪魁禍首，分別是鮮奶、奶精、茶葉、冰塊，其中鮮奶和奶精中過多的脂肪較難消化，大量的冰涼飲品則易刺激腸胃，而茶葉中的單寧酸與鮮奶中的蛋白質則容易凝結成塊，造成腸胃不適。

食藥署在粉專「食用玩家」發文表示，早餐店大冰奶中的冰塊、奶精或鮮奶、茶水每一樣都是通腸神器，當結合在一起時通腸效果更是加倍。食藥署解釋，人起床時體內器官尚處於逐漸甦醒的狀態，如果這時候飲用大量的冰涼飲品，很容易對剛甦醒的腸胃道造成刺激，如果個人體質較差，腸胃功能較不好，更有可能導致腸胃不適。

大冰奶每喝必拉的4大罪魁禍首。（圖／翻攝自臉書食藥署）

另外，大冰奶中的奶精主要是由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成的，過多的脂肪對於腸胃消化來說有難度；而鮮奶則恐有乳糖不耐症的問題，若小腸內沒有足夠可分解乳糖的酵素乳糖酶，就無法消化鮮奶中的乳糖，乳糖會在大腸中被腸道菌分解生成大量氣體、水和酸性物質等，容易造成打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

至於茶水的影響，食藥署表示，茶葉中富含單寧酸，或稱鞣酸，單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時食用常會相互影響，反而不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛的症狀。

但食藥署也強調，實際上因為飲用大冰奶而拉肚子的比例其實不高，主要還是要看個人體質。建議早上飲用奶茶時，儘量不要選大杯，可以減少攝入大量脂肪或乳醣，也不要太冰，可以降低對腸胃的刺激。