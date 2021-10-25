據「@北京通州」發佈微博消息，當前，疫情在全國出現點狀散發態勢，北京市出現京外關聯病例。作為全大陸最熱門的景區、也是最大人潮景區——北京環球度假區，從遠程購票端開始，採取技術手段，強化疫情防控，嚴防中高風險地區遊客流入，8類情形下遊客謝絕購票入園。

「遊客使用我們的APP或者公眾號購票時，付款前要勾選並確保已閱讀用戶須知，對於8類情形，謝絕購票入園。」北京環球度假區應急管理與安保指揮中心經理周翊翔介紹，這8類情形包括：

一、21天內有中高風險地區所在地級市（直轄市、副省級城市的區縣）或境內新發病例所在地級市旅居史；

二、28天內有境外旅居史；

三、21天內與新型冠狀病毒感染確診病例、疑似病例、無症狀感染者有接觸史，14天內與密切接觸者有接觸史；

四、21天內曾接觸過有流行病學史的發熱或有呼吸道症狀的患者；

五、有聚集性發病（14天內小範圍如家庭、辦公室、學校班級等場所，出現兩例及以上發熱和／或有呼吸道症狀的病例）的情況；

六、尚在隨訪或醫學觀察期內的已治癒出院的確診病例或已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者；

七、出現發熱、乾咳、呼吸困難、乏力、肌痛、頭痛、嗅覺／味覺異常、咽痛、鼻塞流涕、惡心嘔吐、腹瀉等疑似症狀；

八、專業部門判定的高風險人員，尚未完成健康管理的人員。

入園前，園區確認遊客的防疫篩查信息，並進行驗碼測溫。北京環球度假區在園區各主要入口設置22個大規模體溫篩查點，對每位即將進入園區的人員進行快速測溫。

同時，度假區入口處設置了約80台健康寶智能查驗終端，方便在查驗身份證的同時快速準確地核驗健康寶。

北京環球度假區設置了約1300個免洗消毒液點位，為遊客提供消毒設施遍布於度假區的各個景點、餐廳、衛生間內，方便遊客可以隨時清潔消毒。

通州區衛生健康委表示，北京環球度假區員工疫苗接種率達到97％。同時為了築牢免疫屏障，本著應接盡接原則，醫療機構每周上門為新入職員工提供疫苗接種服務。

通州區衛生健康委副主任王峰介紹，園區目前有785個環境檢測點位，分為三類進行檢測。對重點區域的重點部位每日採樣檢測，重點區域每三日檢測一次，785個點位一周進行一次全覆蓋的環境檢測。

在人員檢測方面，園區的全部冷鏈人員每周全員進行核酸檢測，對保安、保潔、影院的從業人員、演職人員等重點人群，每周進行核酸抽樣檢測。園區所有職工每日進行健康監測。

通州區衛健委副主任王峰說，在防控疫情的同時，秋冬季來臨後，我們還增加了諾羅病毒的檢測。