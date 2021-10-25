39歲女星謝忻走出婚外情風波，常常在健身房運動，練出前凸後翹的好身材。不過今（25日）她表示游完泳要換衣時，鏡子竟照到一位阿伯誤闖女子更衣室，當場傻爆眼。

身為基隆人的謝忻，今天在IG限時動態透露，一早到當地的健身房運動，驚喜收到一位阿姨送的無痕內褲，原來之前穿著貼身褲健身時，被發現內褲痕跡，因此登上新聞版面，阿姨為了幫助謝忻，特地準備一套無痕內褲在包包，今天剛好遇到本人就趕快送禮，讓謝忻非常感動。

接著，謝忻笑說基隆人不只熱情，而且還很容易受到驚嚇，「剛剛游泳完洗完澡在更衣室換衣服的時候，我從鏡子的反射看到一位阿伯闖入女生的更衣室！在幫全身抹乳液的我，當下也傻了。」儘管放鬆的時刻被陌生阿伯打擾，但她猜測對方並不是故意的，「絕對是不小心走錯，因為他倉皇失措的樣子，跟我昨天在躲地震的樣子一模一樣。」

昨（24日）下午1點11分左右，宜蘭發生芮氏規模6.5地震，當時謝忻人在攝影棚工作，趕緊透過IG限時動態紀錄地震經過，眾人驚慌地逃離時，謝忻嚇到從椅子上跳起來，一直喊著怎麼辦，儘管聽到有人喊「出去啊！出去啊！」，卻莫名死守節目的某個大型造景，後來躲到桌子下，完全不敢任意移動，直到莎莎跑過去向她大吼：「快跑出去啊！」，謝忻終於回神，跟著大家的腳步奔出攝影棚。驚魂記結束後，謝忻特別感謝莎莎伸手救了自己一把。