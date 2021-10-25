前總統陳水扁女婿趙建銘涉及台開內線交易案，被判刑3年8月定讞，他25日提早1天自行到台中地檢署執行科報到。（中時資料照）

前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，10月14日遭判刑3年8月定讞，確定入監服刑，臺中地檢署通知趙建銘明天（26日）報到，不過趙提早一天，於今天（25日）下午4時許報到，並於5時許發監入獄。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，提前報到沒有不符規定，早報到，可早計入刑期。

趙建銘涉台開內線交易案，最高法院判刑3年8月定讞，須入監服刑。台北地檢署啟動防逃機制，調閱資料發現趙建銘戶籍設於台中、現居地在台南，囑託台中、台南地檢署於26日代為執行發監。趙建銘可選擇在台中或台南入監。

沒想到，趙建銘今天下午4時許自行到台中地檢署執行科報到，在下午5時許發間入獄執行。對此，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，趙建銘可選擇到台南或台中報到，而他提前在今天報到，並未違反符規定，早報到可早計入刑期。

趙建銘因涉台開內線交易案，經過16年的偵審，檢方起訴求刑8年，經16年爭訟、台灣高等法院5次更審，最高法院維持更五審判決，考量符合速審法減刑要件，依內線交易罪將趙判刑3年8月定讞，趙建銘須入獄。

同案被告趙建銘的父親趙玉柱當時是總統親家，利用內線消息買入股票獲利高達3000多萬元，最高法院考量他繳回部分犯罪所得，判刑4年；前台開董事長蘇德建判刑3年8月、游世一判刑4年4月，全案定讞。檢方已啟動防逃機制。

台開案起因2005年，趙建銘受邀到三井日本料理與蘇、游等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，在台開股價上漲時脫手，賺取高額暴利。全案歷經長達16年的爭訟，終在本月14日全案定讞。