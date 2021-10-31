陳水扁PO《快樂出航》照：前參謀總長湯曜明曾阻止機組員開我玩笑 11:302021/10/31 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿扁與專機的機組員歡唱，每趟勤務都是《快樂的出航》。台上有正副駕駛座艙長空服員，國防部長、參謀總長、國安局長、空軍總司令、總政戰局局長，全員到齊與官兵同樂。（摘自陳水扁臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁臉書《扁擔物語》，上週貼出一張《快樂出航》的照片，貼文指出，2006年1月24日，總統座機組年尾牙餐會。阿扁與專機的機組員歡唱，每趟勤務都是《快樂的出航》。台上有正副駕駛座艙長空服員，國防部長、參謀總長、國安局長、空軍總司令、總政戰局局長，全員到齊與官兵同樂。 他說，還記得第一年座機組尾牙，座艙長副駕駛演雙簧開阿扁玩笑，台下的湯曜明總長馬上斥責禁止，阿扁說沒關係啦!又不是出任務，難得輕鬆一下。 卸下黨主席參加全代會 江啟臣一席真心話 1.4萬網友喊讚 軍官騙不成換醫生 葉門醫師蜜語詐退休婦人遭行員攔阻 #陳水扁 #臉書 #湯曜明 #快樂出航 #扁擔物語 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎戰1218四大公投 藍營「最美發言人」要民進黨別再做這件事 07:552021/10/30 政治 網路互嗆約談判 鳳山大街多車追逐開3槍嚇壞民眾 20:562021/10/30 社會 何博文認了「沒當過兵」 遭出征後今臉書長文揭原因 10:502021/10/30 政治 何博文逼侯友宜對共機擾台表態 藥師轟民進黨：別老是想打嘴砲 08:352021/10/30 政治 臉書寫信給謝志偉 施明德妻文末神來一筆「謝」了底 17:452021/10/30 政治 孕妻將臨盆卻遇紅燈延誤 樹林警霸氣開道 11:502021/10/31 社會 綠媒轟「女版陳柏惟」是抹黑 藍青年舉證反擊：民進黨不要臉到極致 08:402021/10/30 政治 臉書改名Meta 網友笑稱尖牙股變漫畫股 04:102021/10/30 話題觀察 夜宿凱道49天 羅智強吐首夜感言：無以名狀的感動 11:302021/10/31 政治 臉書交友借錢當誘餌 工程師誘騙9少女性侵拍片 08:352021/10/30 社會 遭爆是王必勝小三 護理師首度現身：被設局陷害「沒有6萬這回事」 19:402021/10/30 生活 政治熱門新聞 分析「誰最適合擔任下屆總統？」民調後 吳子嘉竟說他會下台 - 政治 邱國正勉外島士兵「與島共存亡」後 街頭民調結果曝光 - 政治 滿意蔡政府的兩岸政策嗎？ 最新民調結果超驚人 - 政治 「喊抗中保台的都沒當過兵」徐巧芯一句話突破盲點 郭正亮笑噴 - 政治 王必勝外遇風波 朱學恒發現一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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