前總統陳水扁臉書《扁擔物語》，上週貼出一張《快樂出航》的照片，貼文指出，2006年1月24日，總統座機組年尾牙餐會。阿扁與專機的機組員歡唱，每趟勤務都是《快樂的出航》。台上有正副駕駛座艙長空服員，國防部長、參謀總長、國安局長、空軍總司令、總政戰局局長，全員到齊與官兵同樂。

他說，還記得第一年座機組尾牙，座艙長副駕駛演雙簧開阿扁玩笑，台下的湯曜明總長馬上斥責禁止，阿扁說沒關係啦!又不是出任務，難得輕鬆一下。