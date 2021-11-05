自來水管沒上膠釀慘劇，男哀嚎這期水費高達8813元，引發網友討論。（圖／翻攝自爆怨公社）

一名網友在臉書公開最新一期的水費帳單，從畫面中可見應繳費用竟高達8813元，高得離譜的金額引發網友討論，對此，原PO後來也補充說，因為自來水水管未上膠，結果水管斷在水表後面，導致漏水嚴重，才讓水費飆高，最終他也忍不住哀嘆，all in一本五倍券都還要倒貼錢。

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文表示，看到最新一期水費直接傻眼，總共竟然要繳8813元，整本五倍券拿去付都不夠。最慘的是，詢問經營麵攤的朋友上期水費共多少錢，本以為對方經營餐飲，水費肯定會很驚人，沒想到朋友卻說大概2000多元而已，讓他超級驚訝，也覺得自己的水費太扯了。

男網友後來才知道自己的水費會這麼高，都是因為自來水的水管未上膠所致，水管斷在水表的後面，但因為家裡的水管就在河邊，先前都沒有發現大量出水的異狀，直到抄水表的工作人員九月多發現告知他，才知道水管出狀況，但也已經來不及了。

驚人的水費引發網友討論，「天阿！也太貴了吧」、「一個朋友也是水費上萬元，才發現水管破洞」、「租屋處浴室在921地震也沒出問題，最後終究敵不過歲月，漏水了！結果水電師傅挖出來後驚訝地說接頭沒上膠，都25年了」、「比游泳池的水費還要多」、「真的漏水嚴重」。