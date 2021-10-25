立委林昶。（圖/本報資料照，姚志平攝）

台灣基進立委陳柏惟23日遭台中人罷免後，緊接而來的無黨籍立委林昶佐罷免案，有媒體人認為，當年提出修改《選罷法》罷免門檻的提案人，就是林昶佐，若他要捍衛自己的民主價值「簡單多數決就同意票多於反對票」，他就應該自己辭職。

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」，25日PO文指出，2016年11月的《選罷法》修正，最重要的當然是，門檻從雙二分之一下修為「四分之一同意、同意多於不同意」。不過，當時時代力量提出的修法版本，其實是比後來通過了還要寬鬆的。時力主張「相對多數決」，也就是不設任何門檻，只要同意票多於不同意票，罷免案就通過。

「逆風的烏鴉」提到，當年時力提出修法的理由，是各種門檻是「限制人民主張政治權力的不合理規範」，換句話說，這就是個民主理念的問題。對時力來說，應該是只要有門檻，就不民主。在提案的逐條說明裡，當時時力說得更清楚。說這項主張是要符合「410還權於民小組」的訴求。這個團體是島國前進等團體成立的，當時提出修法建議，還曾去拜會了時力黨團，獲得時力承諾支持。

「逆風的烏鴉」直言，雖然林昶佐現在退出了時代力量，但提案時他還是時力的立委，在提案上也有他的名字。也因此出現了一個問題就是「自己的民主價值，林昶佐自己要不要捍衛？」如果要捍衛，簡單多數決就同意票多於反對票，就應該自己辭職了吧。