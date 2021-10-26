揚明光(3504)第3季稅後盈餘為3462萬元，季增1.72倍，累計前3季稅後盈餘為1484萬元，順利轉虧為盈，每股盈餘為0.13元；儘管各產品線出貨仍受到客戶端與供應端零組件供應速度影響，揚明光表示，第4季公司整體出貨有機會較第3季略增。

揚明光第3季合併營業收入為11.42億元，季增4.1%，營業毛利2.32億元，由於產品銷售組合及稼動率提升，單季合併毛利率為20.27%，季增1.9個百分點，營業淨利4165萬元，稅後盈餘3439萬元，歸屬母公司業主淨利為3463萬元，季增1.72倍，單季每股盈餘0.3元，累計前3季合併營業收入32.75億元，營業毛利5.74億元，毛利率17.5%，營業淨利2432萬元，稅後盈餘1424萬元，歸屬母公司業主淨利為1484萬元，順利轉虧為盈，每股盈餘0.13元。

就各產品來看，第3季光學零組件與車用鏡頭出貨較第2季增加，微投光機、智能家居鏡頭與3D列印受到主要晶片供應短缺及客戶端缺料影響，出貨減少。

在車用部分，揚明光主力產品為抬頭顯示器、智慧頭燈及光達(LiDAR)鏡頭，揚明光總經理徐誌鴻表示，智慧頭燈今年出貨可以上看20萬組，隨著車用晶片及零組件缺料紓緩，預期車頭燈數位化趨勢將加快，LiDAR鏡頭今年出貨亦可望破萬，並預期明年可望3到4倍成長，目前車用產品有滿多開發的，我們很期待。

展望第4季，揚明光表示，各產品線仍受到客戶端與供應端的零組件供應速度影響，依當前的資訊，微投光機與3D列印出貨情形可望較第3季增加，光學零組件與智能家居鏡頭預估較第3季減少，車用鏡頭持平，整體公司出貨情形有機會較第3季略增。