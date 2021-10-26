桃園市新屋區中山東路超商25日遭搶匪開槍劫走51.8萬元，楊梅警方26日在嫌犯棄車現場再度勘驗，而做案車輛早已被放火燒毀，警方採證發現，現場遺留口罩、飲料罐及菸蒂，是否為搶匪所丟棄有待進一步查證。員警研判搶匪並非第一次犯案，且預謀計畫已久，不排除有共犯在棄車現場接應。附近居民說，近一個月來有看到可疑車輛在附近徘迴，不排除是在勘察地形，警方接下來將鎖定犯嫌如何獲得做案車輛積極追查，尋求破案契機。

搶匪棄車現場地點非常偏僻，附近居民也說棄車現場是鄉間產業道路，平常根本不會有車輛行經，但是近一個月來有看到行跡詭異的車輛在附近徘迴，懷疑就是搶匪到此先勘查地形。警方表示，犯案車輛的車主是台北人，在數月前出國至今人還在國外，據車主表示，數月前因為車輛故障，將車子停在台北市士林區的路邊，並將車鑰匙交給車行的友人，至於車主說法是否屬實員警仍在釐清當中，而這名車行友人則成為關鍵，警方今日也將派人進行了解。

警方研判，這名搶匪預謀犯案已久，不僅將做案車輛燒毀阻止警方追查跡證，在犯案過程中也處處設下斷點，研判嫌犯並非第一次犯案，專案小組繼續抽絲剝繭追緝犯人當中。