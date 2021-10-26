飲料大廠黑松(1234)與生醫業者大江(8436)集團異業合作，大江子公司碼瀷互動包材為黑松沙士穿上數位套標新衣，獲得多頭肯定，今日大江漲幅達1.6%、黑松漲幅也在1%左右。

大江指出，司碼瀷互動包材今年3月正式對外接單，從服務原本集團客戶不斷延伸出許多快消食品行業的需求，針對市場需求持續完善前後端系統，遊戲模組除了豐富的抽獎設置，更首創簽到打卡及分享功能，支撐品牌端推廣需定期使用產品，加溫受眾與品牌間的持續互動。此次黑松除了在飲料套標主視覺上展現首屈一指的圖文變化印刷技術，套標背後置入促銷指定用變動QR code及序號資料，為品牌銷售推波助瀾。

黑松指出，2021年台灣面臨疫情嚴峻的考驗，但時間不會停止，每個人都在各自的崗位上繼續前進，國民飲料黑松沙士今年要以「只管向前」作為主題，將台灣四大經典古道呈現在包裝上限量上市。

司碼瀷便利的一條龍IOP製程，連線塗佈印刷搭配智能碼源管理系統 進行批次及有效期管理，綜合考量安全性。司碼瀷針對可變數據進行製造，將變動數據轉化為二維碼後進行生產，擺脫傳統，希望協助品牌創造跳躍式的數位成長。