真子與新婚夫婿小室圭舉行記者會

日本真子公主今（26）日與大學同窗小室圭登記結婚，兩人也召開記者會宣布婚訊，不過記者會上，小倆口仍不斷對婚事為社會帶來的不便向大眾道歉。

延宕4年，日本真子公主今日上午與小室圭登記結婚，真子公主脫離皇籍、成為平民，改名小室真子。

真子26日在和新婚夫婿小室圭在東京舉行宣布登記結婚的記者會前，雙雙深度鞠躬致意。（美聯社）

兩人因婚禮備受爭議，加上新冠疫情，因此並未舉行日本皇室傳統婚禮，改採登記形式。

夫妻倆於東京當地時間下午2時（台灣時間下午1時）在東京一家飯店舉行記者會。綜合路透社、日本放送協會（NHK）報導，真子在記者會上坦承有關兩人婚事的不實資訊確實讓她很傷心、且造成壓力，但她同時也對個人婚事對民眾帶來的麻煩道歉，理解民眾有不同的看法。

Japan's Princess Mako the emperor's niece has married her commoner college sweetheart and left the royal family after a years-long engagement beset by scrutiny https://t.co/5NNRFil3p9 pic.twitter.com/uixHaS4pXv — Reuters (@Reuters) October 26 2021

小室圭也在記者會上向大眾道歉，不過他也直白表示深愛真子，將在婚姻生活中一輩子支持她，路透社評論，他的發言對日本社會來說異常坦率。

日媒先前報導，兩人僅會發表簡短聲明，表達結婚心情與未來生活。宮內廳表示，由於日媒事前提交的5個問題讓真子感到驚訝，真子對於「要口頭回答這些問題有很強烈的焦慮感」，因此宮內廳25日晚間突然宣布，小倆口記者會上不會回答記者提問，改採書面形式回覆。

（持續更新）