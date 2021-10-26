前民進黨主席施明德妻子陳嘉君近日批行政院長蘇貞昌「一生備受政治犯提拔」。蘇今日赴立院備詢前受訪時並未正面回應，只表示「感謝並期待眾人的努力，讓台灣往更好的方向走下去。」

施明德近日說「當年美麗島大審的辯護律師誰不是特務？」身為當年辯護律師之一的蘇貞昌，日前回應「一生坦蕩，備受檢驗，可受公評」。

陳嘉君指出，是否備受檢驗不清楚，但蘇確實備受政治犯提拔。1997年就是靠著曾為政治犯的前民進黨立委盧修一「驚天一跪」，才提拔了蘇貞昌當選台北縣長。

陳嘉君表示，如今這些年邁的「政治犯們」，想到國家檔案局看當年的資料，行政院轄下的促轉會還要羞辱施明德們「請來登記」，檔案局遇到人民就卡關，大官憑什麼說大話。

對於陳嘉君的批評，蘇貞昌未正面回應，只說，過去40多年來，在公開場合上，自己都說，台灣是靠民主前輩犧牲向前，後進腳步跟進，一代代的努力才有今天。期待大家繼續努力，讓台灣往更好的方向走下去。