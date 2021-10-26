IC設計服務廠智原第3季歸屬母公司淨利新台幣3.27億元，創4年來新高，季增81%，每股純益1.31元。智原預期，第4季營運可望延續成長趨勢，營收將季增7%至9%。

智原下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。在量產業務高度成長帶動下，智原第3季營收達22.18億元，季增31.4%，為9年來新高。

隨著量產產品組合優化，智原第3季毛利率51.6%，較第2季拉升1.9個百分點，歸屬母公司淨利3.27億元，創4年來新高，季增81%，每股純益1.31元。

展望未來，智原財務長曾雯如表示，量產業務仍將是智原未來營運成長主要動能。曾雯如預期，第4季客戶委託設計（NRE）業績可望成長約15%，矽智財（IP）業績將較第3季微幅滑落，整體第4季營收將季增7%至9%，毛利率約50%。

智原總經理王國雍表示，今年總營收可望成長超過40%，增幅將高於原預期的30%水準，將為歷史次高。（編輯：楊凱翔）1101026