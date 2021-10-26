旺宏(2337)第三季毛利率上升至逾4成，本業獲利續增，加上業外處分六吋廠挹注約25億元，營運交出好成績，單季淨利54.3億元，季增182%且年增236%，單季每股淨利達2.94元。

旺宏電子今日舉辦2021年第三季法說會，公布第三季財報；受惠旺季效應，營收衝上149.74億元新高，季增31%；毛利率為42.9%，比第二季的39.1%續升3.8個百分點，公司指出，若不包含出售6吋廠房所相關影響數，單季毛利率可達44.1%；稅前淨利為61.22億元，較前一季增加182%，較去年同期增加229%。單季淨利54.3億元，季增182%且年增236%，單季每股淨利達2.94元。至第三季底止，每股淨值上升為23.21元。

旺宏電子第三季營收創新高，且若不計出售6吋廠房，單季毛利率可達44.1%，實際毛利率為42.9%，其中的差異主要是受到一廠(六吋廠)的員工酬勞費用化影響。此外，第三季整體業外獲利26.25億元，包括出售六吋廠獲利約25億元，以及其他業外利益約1.2億元。

旺宏電子指出，若不包含出售6吋廠房所相關影響數，第三季淨利35.35億元，季增約83.6%，年增率約為1.18倍，每股淨利為1.92元。

以各項產品占比來看，第三季NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔營收15%、52%及28%。

旺宏第三季NAND型快閃記憶體佔單季營收15%，較前一季增加25%，也較去年同期增加122%。NOR型快閃記憶體佔單季營收52%，較前一季增加34%，也較去年同期增加84%。唯讀式記憶體(ROM)佔季營收比重為28%，較前一季雖增加36%，但較去年同期減少17%。晶圓代工事業群佔季營收5%，較前一季雖減少1%，但較去年同期增加11%。