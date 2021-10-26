國內疫苗陸續開打，但供貨不穩定，出現延遲問題，也讓疫苗混打呼聲成為討論焦點。衛福部長陳時中今(26日)答詢民進黨立委蔡適應質詢時表示，專家會議一個月前已同意AZ混打mRNA疫苗，預計11月多就會開始。至於高端疫苗是否列入混打，陳時中說，目前還沒有研究成果，但年底應該會有成果出來，現在還沒有夠買次世代高端疫苗的計畫。

立法院直播。(圖/翻攝自 國會頻道)

對於疫苗混打問題，蔡適應今在立法院質詢蘇貞昌、陳時中，蔡問「第一劑總體施打率到多少了？」蘇貞昌表示，67%，蔡適應糾正，到昨天(25日)為止，從0-99歲全部人口合計應該是68.73%，扣掉不能打疫苗的有多少？陳時中回應「應該是78%」，蔡適應轉向詢問蘇貞昌，若第一劑要達到100%的覆蓋率，大概何時能完成？

蘇貞昌表示，在疫苗夠的狀況下，會盡全力讓國人來施打，也謝謝地方政府努力，地方政府若有做不到的地方，中央會加碼設施打站。蔡適應見蘇貞昌沒正面回答，轉問陳時中，剩下10%左右的人沒施打疫苗，大概要多久會達到100%覆蓋率？陳時中回應，大概要到12月多了，但整體來看，扣掉不能打疫苗和不願意打疫苗的人，還要再2個月左右會比較安全。

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蔡適應進一步詢問，目前國內有在做AZ+BNT、莫德納、高端，和莫德納+BNT、高端疫苗的第二劑混打研究，何時會有結果，年底前能不能完成？

陳時中回應，年底當然不會全部都完成，但是有很多的步驟會完成。蔡適應追問，哪幾個會先，能不能確認下？陳時中回應，「AZ+莫德納的混打研究會最早完成，AZ+BNT會再晚點，因為BNT才剛開始打，還沒打第二劑，國外資料則是AZ+BNT最多，專家會議已經在一個月以前已經同意AZ混打mRNA疫苗」。

至於國產「高端疫苗」在國內施打滯銷，蔡適應也向陳時中詢問，高端是否會列入混打部分？是第二劑混打，還是第一劑高端混打其他疫苗？研究何時會有成果？陳時中表示，高端部分也已有做混打研究，但目前會先把其他的疫苗打完再打高端，做為第二劑的研究。陳時中坦言，目前研究成果還沒出來，因為高端8月才開打，但年底應該會有成果出來。

蔡適應追問，所以大規模混打的可行性，要到明年才會開始執行？陳時中說，AZ混打mRNA疫苗，在11月多就會開始執行，其他疫苗部分要更晚一點。

蔡適應也關心，政府6月曾提到的代工莫德納疫苗，到現在10月底，是否有新進度？是否是因台灣廠商在這部分規範，有不符合默德納要求？陳時中說，進展仍慢，因莫德納對代工保守，但有持續在談，這是雙邊談判，最主要是台灣產能相對少，自己本身需要低，日本本身是因為供應規模相對大，台灣無法達成規模經濟效果。陳時中坦言，目前採購莫德納疫苗到貨情形，相對不穩定。

此外，對於次世代莫德納疫苗布局，陳時中則說，莫德納是超量購買，去年在規劃疫苗時較保守，是以較精算方式購買，莫德納明、後年則是超額購買，即使到貨有延遲、不穩，量都會較多，次世代的AZ與BNT疫苗也已經在談。至於次世代高端疫苗是否有規劃，陳時中說，現在還沒有買高端的計畫。