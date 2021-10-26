淡江大橋第二標八里端高架聯絡道主線工程，25日在行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜見證下風光通車，未料，26日商港臨港上匝道封閉施工，且未通知交控中心，導致交通大打結，用路人抱怨連連，公路總局回應，經廠商全力施工後，預計今晚完成開放通車。

淡江大橋第2標八里端主線工程25日通車，公路總局表示，淡江大橋八里端主線通車後，可藉由主線與台64線銜接八里二交流道到達八里左岸及新北市立十三行博物館等觀光景點，除改善台64線與台61線平面路口壅塞，進一步分散台北港區車流，並可帶動地區觀光產業發展。

未料，26日商港臨港上匝道封閉施工，且未通知交控中心狀況，導致交通大打結，用路人抱怨連連。有民眾在臉書PO文抱怨，五股往八里64大塞啊，許多網友紛紛留言，「塞到懷疑人生」、「奇怪了？昨天剪采通車，今天進港一樣封閉」等，經相關單位緊急派員疏導，晚間車潮逐漸散去。

新北市議員鄭宇恩呼籲，淡江大橋等重大交通建設，需要中央地方齊心合作一樣，在交通維持及控制上，也需要中央地方建立完善溝通管道，尤其是交通敏感路段，公路總局若有工程需求可以事先溝通、互相配合，有機會透過燈號或是疏導措施，減少堵塞造成的民怨。

公路總局回應，台64線台北港端因「南向匝道先行標工程」封閉至31日，然因八里端提前通車，經廠商全力施工後，預計於今晚完成畫設開放通車。