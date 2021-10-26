世界衛生組織（WHO）今公告，關於團結試驗疫苗聲明（WHO Statement on Solidarity Trial Vaccines），由WHO與哥倫比亞、馬利(非洲國家)、以及菲律賓衛生部，共同對外宣布全球團結疫苗試驗啟動；高端晚間重訊公告，高端入選WHO團結試驗疫苗，將展開全球第三期臨床試驗。

依據WHO公告內容，團結疫苗臨床試驗於哥倫比亞、馬利及菲律賓3個國家，超過40個臨床試驗中心執行；經由獨立的疫苗優先次序諮詢小組 （the independent vaccine prioritization advisory group） 評選，目前已有兩項疫苗獲選。除高端的次單位重組蛋白疫苗，還有Inovio公司的DNA疫苗。

WHO所主導的「團結試驗疫苗」是跨國的臨床試驗平台，目的在快速評估新候選疫苗的疫苗有效性（efficacy）和安全性，這些候選疫苗是由全球科學家和專家組成的獨立疫苗優先次序諮詢小組所挑選，除了高端新冠肺炎疫苗；Inovio的DNA疫苗以外，預計還會有兩項候選疫苗在完成科學審查後，加入此項團結試驗。

WHO表示，團結試驗疫苗將加速具潛力新冠疫苗研發，讓疫苗組合更廣泛，目標是開發第二代疫苗，提供病毒變異保護及更長的保護持續時間。