經典動畫《魔法阿媽》4K修復版將在下月26日上映，今發佈正式預告，片尾字幕驚現「還有全新彩蛋，飄飄登場」，搶先預告這次除了修復，「彩蛋內容」是重新繪製與動畫製作，要讓觀眾再次驚艷外，更是提前預告了將有《魔法阿媽2》的推出。第二部作品除了獲得「電影長片開發劇本」補助，日前也入選「金馬創投」，目前劇本初稿已完成，工作團隊正在進行角色設定與繪稿討論的前製作業。

這回經由集資以及文策院補助修復上映的《魔法阿媽》，暗藏的驚喜「彩蛋」算是第2部作品的超前導預告，至於屆時會出現誰的身影，就有待上映時揭曉。不過，第二部的《魔法阿媽2》雖在前期籌備階段，電影公司仍加碼透露，新故事中同樣帶有魔幻色彩外，觀眾喜愛的黑貓「酷羅」、大白狗「西羅」也將各自以新風貌呈現。同時，新作品最大爆點即是會出現20年後的阿嬤以及豆豆，另更會有「80年前的小阿嬤」誕生，這位「小阿嬤」為何現身？屆時勢必成為關注焦點，同時也是目前團隊中討論的故事重點。

導演王小棣會再啟動第2部作品，他認為編劇兼製片黃黎明、音樂家史擷詠、動畫作家麥人杰及好多動畫創作者的「在地原創精神」，都應該傳承下去。其中《魔法阿媽》原始工作團隊王登鈺、陳偉松、莊正彬等，皆繼續在第二部作品中擔任主創團隊，而王小棣除了同樣擔任導演外，也是《魔法阿媽2》的編劇。

導演王小棣深刻感受到《魔法阿媽》自上映後的20多年以來，已經累積了兩代以上的「兒童觀眾」，「這些當年的兒童現今已經進入各行各業，從汽機車修理、家庭主婦，到老師、銀行員、醫護人員，我們都曾經短暫的面對面，聽到他們表達當年的鮮明記憶」。不論在去年啟動修復計劃或者第二部作品的開發，皆非一念之間，而是長期情感累積的孵化。

王小棣形容動畫電影在故事之外，每每用造型節奏無限自由幻化的可能，都觸及並釋放了兒童們還說不清楚卻非常深刻的一些感受，「兒童在家庭裡的人生學習也會有很多幽微情緒，包括他們還無法表達的壓力、羨慕、嫉妒、愛與佔有、不安、不平，或是莫名的快樂與恐懼」。而《魔法阿媽》修復上映及第2部作品的開發，除了要延續23年的情懷，也是啟動新世代對動畫產業的新觀感，修復版的「彩蛋」也預期將締造一波新話題。