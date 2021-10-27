美股消息面：

1.標普/Case-Shiller美國8月20大城市房價指數較去年同期上漲19.66%，低於市場預期的年漲20%和7月修正後的年漲20.02%。經季節調整後，20大城市房價指數月漲1.55%，高於市場預期的上揚1.5%。

2.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，8月房價指數月漲1%、年漲18.5%，為351.7。

3.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國10月消費者信心指數為113.8，高於9月修正後的109.8和市場預期的108.3。

4.美國商務部周二公布，9月新屋銷售月增14%，創下近6個月來最大升幅。經季節性調整後，9月新屋銷售年率為80萬戶，超出市場預期的76萬戶。

5.全球供應短缺，再加上全球最大原油消費國美國的需求強勁，周二布蘭特期油收漲0.41美元或0.5%，為每桶86.40美元。美國期油漲0.89美元或1.1%，收每桶84.65美元。兩大期油合約價均創2014年10月來新高。繼高盛預期布蘭特期油價格到今年底可能漲破90美元，貝萊德執行長Larry Fink則看好到今年底，油價可能挑戰100美元大關。

6.市場觀望美國經濟數據與全球主要央行陸續登場的決策會議，周二美元指數尾盤小升0.1%，報93.928。美國10年期公債殖利率微跌至1.6185%。歐洲央行與日本央行將於周四召開貨幣政策會議，在隔夜市場歐元小跌0.1%，報1.1597美元。美元兌日圓上揚0.4%，報114.14日圓。

7.美元走升，以及華爾街藍籌股業績報喜，促使資金轉向，周二紐約12月期金收跌0.7%，報每盎司1793.4美元，結束連漲5個交易日的升勢。此外，白銀價格下跌2.3%，為每盎司23.98美元。鉑金價格跌2.7%，為每盎司1028.81美元。鈀金價格跌2.6%，為每盎司1997.17美元。