大陸國家統計局27日最新公布，9月份，全國規模以上工業企業實現利潤人民幣（下同）7387.4億元，年增長16.3％。

2021年首9月，全國規模以上工業企業實現利潤6.34兆元，年增長44.7％，比2019年9月增長41.2％，兩年平均增長18.8％。

首9月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤1.98兆元，年增77.9％；股份制企業實現利潤4.52兆元，增長50.5％；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.7兆元，增長31.7％；私營企業實現利潤1.86兆元，增長30.7％。

在41個工業大類行業中，35個行業利潤有所增長，1個行業扭虧為盈，5個行業下降。其中石油、煤炭及其他燃料加工業利潤年增長9.3倍；通用設備製造業增長17.9％；汽車製造業增長1.2％。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，第三季工業企業利潤保持良好增勢，但大宗商品價格高位運行、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素影響企業盈利持續恢復，同時上下游行業間盈利不平衡問題較為突出，工業企業效益恢復的基礎仍需進一步鞏固。

下一步，在保持常態性防疫下，保持宏觀政策連續性穩定性，做好經濟跨周期調節，穩定大宗商品價格，持續擴大內需、促進轉型升級，激發市場主體活力，確保工業經濟運行在合理區間。