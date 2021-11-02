香港政府統計處2日公布，9月零售業總銷貨價值的臨時估計為280億港元，年增7.3％，遜於市場預期增長11.9％。扣除價格變動後，9月總銷貨數量年增4.7％，亦遜於市場預期增長10.8％。

9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8％。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億港元，年增30.5％。

從消費商品來看，9月份，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值年增48.3％；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值年增16.2％；服裝銷貨價值年增8.8％；藥物及化妝品銷貨價值年增9.8％；超級市場貨品的銷貨價值則下跌4.9％；百貨公司貨品銷貨價值下跌11.6％。

港府表示，第三季零售業總銷貨價值升7.3％，部分反映消費券計劃的提振作用。展望未來，香港疫情維持穩定以及就業和收入情況改善，加上消費券計劃，在短期內應會繼續支持零售業。然而，幾近冰封的旅遊業，會繼續制約復甦的程度。