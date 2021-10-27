受到上游材料價格上揚及大陸限電衝擊，銅箔基板廠聯茂(6213)第3季稅後盈餘為8.35億元，季減2.88%，累計前3季每股盈餘為6.91元，第4季因有長短料問題及大陸地區供電不穩定干擾，聯茂謹慎因應供應鏈狀況，日系外資及美系外資則下調聯茂獲利預估，聯茂今天盤中股價走弱。

傳統旺季來臨，且新產能陸續開出，聯茂第3季合併營收達89.29億元，季增9.33%，創下單季歷史新高，但受到上游材料價格上揚及9月大陸限電影響，單季營業毛利為17.37億元，單季合併毛利率為19.46%，季減0.44個百分點，單季稅後盈餘為8.35億元，季減2.88%，單季每股盈餘為2.4元；累計前3季合併營收為244.93億元，年增26.84%，營業毛利為47.33億元，年增24.63%，合併毛利率為19.32%，年減0.35個百分點，稅後盈餘為23.37億元，年增23.83%，每股盈餘為6.91元。

聯茂第3季毛利及獲利表現平平，日系外資及美系外資最新報告下調聯茂獲利預估，其中日系外資將聯茂2021年/2022年獲利預估下調10%/7%，但看好5G基礎建設、伺服器、智慧型手機、汽車等規格升級讓2022年前景光明，正面看待聯茂前景，重申「買進」評等及目標價170元；至於美系外資則將聯茂2021年/2022年/2023年淨利預估下調12%/10%/5%，維持聯茂「中立」評等，目標價則由165元降至150元。