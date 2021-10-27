前總統馬英九擔任國民黨主席期間，被控賤賣「三中（中視、中影、中廣）」被起訴，本案中，前立委蔡正元也被控任中影董事長時，涉嫌業務侵占阿波羅公司資產、挪用款項等案，台北地院今依業務侵占判蔡正元3年6個月、違反商業會計法6月徒刑，得易科罰金。對此，蔡正元嚴正表示，判決非常不公平、不合理、不合法，他會繼續上訴。

前總統馬英九在三中交易等案中，涉違反證券交易法特別背信等罪，今天宣判馬英九無罪，可上訴。全案共6名被告，除馬英九獲判無罪，前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清、蔡的妻子洪菱霙、蔡的岳父洪信行也無罪。

該案中，前立委蔡正元被控利用中影股權交易機會，侵占阿波羅公司出售中影股權3500萬餘元，來清償房貸、競選立委廣告托播費等，今天被判3年6月，另有6月可易科罰金，沒收不法所得2億8032萬元。

對此，蔡正元嚴正直指，「這個判決非常不公平，而且不合理也不合法，我會繼續上訴」，目前還沒看到判決書，不曉得法官判決的理由為何，但攸關被控侵占阿波羅款項一事，他不解地說，「阿波羅公司沒有員工、股東、客戶、銀行貸款，純粹是我的公司，我放在阿波羅公司的錢，怎麼會有侵占阿波羅公司的問題，既不合情理也說不通」。

蔡正元指出，民進黨從一開始罷免他不成後，就不斷地對他進行政治追殺，從來沒有停過。