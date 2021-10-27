屏東縣議員蔣月惠（左）在抗議現場當場向能源公司代表下跪，遞上陳情書。（邱立雅攝）

枋寮石頭營種電爭議延燒到新竹科學園區，屏東縣議員蔣月惠帶領村民包車北上到竹科園區友達光電企業大門，抗議友達光電在屏東枋寮石頭營二戰要塞遺跡上蓋光電廠，持續不斷在砍樹種電，破壞當地生態，在拋完象徵電板的墊板後，蔣月惠更當場向能源公司代表下跪遞上陳情書，希望傳達保留綠林與歷史文資的心意。

枋寮農民放下農事，27日隨蔣月惠北上抗議，希望擋下在地的光電能源開發，要求撤出石頭營，還給當地原本的生活環境和歷史遺跡。

蔣月惠表示，他們的訴求全面停工，停止在二戰要塞遺址上蓋光電的荒謬行為，並撤除所有光電板，還要恢復因施工破壞的二戰遺跡原貌，還原原本石頭營樣貌，最重要的是勿再砍樹種電，砍一棵樹都不能接受，也要種回所有種電砍除的樹木原貌，還給當地原有的生態環境。

眾人舉牌大喊口號後，村民每人都將代表電板的墊板向天空拋擲，象徵友達在石頭營該地砍樹種電破壞環境，村民將墊板丟回給友達光電。接著蔣月惠要求遞送陳情書，不過現場僅有開發公司生利能源前來接收陳情書，蔣月惠甚至當場下跪，懇求能源公司放過石頭營。

生利能源公司則表示，在屏東枋寮案場為合法守規開發，案場範圍約100公頃，開發面積約10％，採低密度開發，已兼顧環境保留大面積綠林。自去年9月於案場內發現碉堡後，隨即主動展開一連串的文資保護作為，確保文資與綠能共存共融。

對於蔣月惠一再發動抗議行動，生利能源尊重蔣月惠議員行使地方監督之責，但蔣議員長期無視生利一再提供的佐證資料，針對生利案場進行不實且無根據的指控，更多次在未經地主與開發商的同意下強行進入案場，因而造成案場安全嚴重困擾，生利能源既感無奈且遺憾，然生利能源不會放棄追隨政府發展綠能政策，與在地文資共存共融，繁榮屏東地方之開發宗旨。