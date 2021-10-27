根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)加拿大零售市場9月份交出亮眼成績單，電競電腦以29%市佔率拿下龍頭地位，其中電競筆電方面以41%市佔率遙遙領先業界各大品牌。除此之外，宏碁加拿大旗下筆記型電腦亦以27.5%拿下Windows及Chrome OS作業系統的零售市場市佔排行首位，締造加拿大市場的冠軍地位。

疫情趨緩帶動返工換機潮，同時贏來暑期銷售旺季，宏碁加拿大電競筆電第三季創造近三年的銷售新高，較上一季相比倍數成長，9月份消費性筆電及Chromebook產品亦見亮眼成績。10月份宏碁更是於全球發表會推出系列新品，包含電競、Chromebook、抗菌及環保系列筆電，用創新及創意新品滿足消費者在全新時代的想像，並持續耕耘電腦市場創造佳績。

宏碁今年全球發表會，推出新款消費、商用、電競、創作者筆電及周邊產品，替第4季旺季添增新營運成長動能。