市調機構尼爾森（Nielsen）與英國零售商協會（BRC）最新報告顯示，英國10月零售價格年跌0.4％，跌幅較9月的年跌0.5％放緩，亦低於6個月與12個月平均跌幅。但多數商家預期，供應鏈受阻問題未解，零售價格在聖誕節前恐將上漲。