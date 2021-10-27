英10月零售價格年跌0.4％ 跌幅放緩 20:262021/10/27 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市調機構尼爾森（Nielsen）與英國零售商協會（BRC）最新報告顯示，英國10月零售價格年跌0.4％，跌幅較9月的年跌0.5％放緩，亦低於6個月與12個月平均跌幅。但多數商家預期，供應鏈受阻問題未解，零售價格在聖誕節前恐將上漲。 台北7月房市 量增63.59％ 價升0.35％ 1周14文遏制煤超瘋 煤價跌逾37％ #零售價格 #放緩 #英國 #跌幅 #市調機構 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎消費旺季 陸股年底加溫 04:102021/10/27 投資理財 《半導體》聯發科前景 8外資看法出爐 11:422021/10/27 財經 《美股掃瞄》美股消息面：油價創7年新高 貝萊德上看100美元 11:252021/10/27 財經 《國際產業》Q3營利遽增逾3倍、Q4有雜音 LG Display小落寞 17:052021/10/27 財經 振樺電POS急單挹注 Q4更旺 09:402021/10/27 財經 德國9月進口價格創40年最大增幅 10月就業指數下滑 18:432021/10/27 財經 消費旺季大補 網家、寶雅獲升評 04:102021/10/27 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－超級財報周開跑 美股攻高 04:102021/10/27 證券．權證 豐興 前三季大賺近半股本 04:102021/10/27 證券．權證 宏碁銷售告捷 加拿大奪筆電、電競PC及Chromebook三冠王 14:402021/10/27 財經 社評／整頓金融不能妨礙小微企業生存 04:102021/10/27 焦點新聞 財經熱門新聞 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 航運冤魂還卡在山頂 聯電又喊簽長約 他爆1關鍵驚喊：慘了 - 財經 高價IC股營收逆勢下滑 3大利空驚揭警訊？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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