洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)在美軍特種作戰司令部(USSOCOM)召開記者會，介紹未來特種部隊的新式飛機MC-145B，它是一種雙渦輪螺旋槳式的小型飛機，看似不起眼，卻能有多種用途，既可起降在不平整的短機場，做為物資與人員運輸，也可攜掛武裝，提供一定程度的火力支援。

防衛部落格(Defence-blog)報導，MC-145最終的代號為 Soma，是洛馬公司的波蘭子公司 PZL Mielec的原產品，之後該公司與內華達山脈(Sierra Nevada Corporation SNC) 展開合作計劃，成為符合美國特種部隊要求的輕型攻擊/運輸機。

MC-145B可以攜掛武器，火箭彈或是地獄火飛彈。(圖/Lockheed Martin)

洛馬公司指出，MC-145B曾在全球一些最惡劣的環境中測試，包括約旦的炎熱沙漠，愛沙尼亞的寒帶平原，和肯亞的亞熱帶森林，都能運作自如。飛機採用高機翼、夠力的雙引擎，和堅固的起落架與輪子，能夠在不平整與塵土飛揚的簡易機場完成起降。

在運輸任務時，MC-145B 具有類似C-130的大型後貨艙坡道，乘員與貨物可以快速裝載，然後配置為空投、跳傘或是傷員後送的任務，在不依賴戰略空運資源的情況下，自行部署在前線作戰地點，擔任迅速補給任務。

另外，它也有強大的武裝可以自保以及火力支援，機翼外緣的複合式掛架，可以搭載海蛇火箭彈、機砲艙，或是地獄火飛彈，能夠自己在戰區清出安全區再降落。